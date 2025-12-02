Mujer se casa con el cadáver de su novio asesinado por su familia en India

Aanchal Mamidwar, es la joven de 21 años que se casó con su difunto novio, Saksham Tate, en Nanded, India, después de que el padre y el hermano de la mujer lo asesinaran porque era de una casta inferior y desaprobaban su relación.

Saksham estaba con sus amigos cuando empezó a discutir con el hermano de Aanchal, Himesh Mamidwar. En un momento dado, Himesh disparó a la pareja de su hermana, perforándole las costillas. Inmediatamente después, golpeó la cabeza de la víctima contra una baldosa, causándole la muerte.

Al enterarse de la muerte, Aanchal fue a la casa de su amado y, en un acto de desafío, aplicó cúrcuma sobre su cuerpo inerte y bermellón en su propia frente, «casándose» públicamente con él en su funeral y haciendo «inmortal» su amor. Asimismo, decidió quedarse a vivir el resto de su vida en el domicilio del fallecido en calidad de nuera.

«Nuestro amor triunfó, incluso con la muerte de Saksham; mi padre y mis hermanos Himesh y Sahil perdieron», afirmó.