Mujer en Bogotá sufre brutal agresión por parte de su pareja: La agarró a mordiscos

Una mujer de 30 años, identificada como Paola Andrea Ospina Echeverry, fue víctima de un violento ataque en el barrio Andalucía, localidad de Kennedy, en Bogotá, Colombia. Según los reportes, su pareja, Andrés Felipe Palomino, de 27 años, la agredió brutalmente al llegar a su casa en estado de ebriedad.

El hombre, con quien convivía desde hacía cuatro meses, intentó encontrar un cuchillo antes de abalanzarse sobre ella. Durante el ataque, la mordió por todo el cuerpo, le destrozó el labio superior y la hirió con una botella. Según relató la víctima, el agresor la mantuvo retenida hasta las 6:00 a.m.

«Me intentó matar, me destrozó el rostro, me arrancó el labio superior con los dientes y me cortó en varias partes. Me defendí para estar viva hoy», expresó Ospina Echeverry en redes sociales, donde compartió su testimonio.

La mujer, madre de tres hijos de 8, 12 y 14 años, trabaja como mototaxista y deberá someterse a múltiples cirugías reconstructivas. Según allegados, el agresor ya habría atacado de forma similar a otras mujeres, ganándose el apodo de «el caníbal ibaguereño».

Por ahora, el hombre permanece prófugo de la justicia, mientras la víctima enfrenta un largo proceso de recuperación. Autoridades y familiares piden justicia para Ospina Echeverry y protección para otras posibles víctimas.