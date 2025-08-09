Mueren 32 perros tras ser abandonados sin agua ni comida en España

Llevaban abandonados desde el pasado mes de julio, algunos sueltos y otros encadenados, sin agua ni comida, lo que les causó la muerte por inanición, según fuentes policiales

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz), que estaban abandonados desde el pasado junio sin agua ni comida, algunos de los cuales habrían intentado alimentarse de los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

El instituto armado investiga el propietario del inmueble por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos los canes.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de julio, algunos de ellos sueltos y otros atados con cadenas o en el interior de boxes.

Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, lo que llegó a causarles la muerte por inanición.