Muere una mujer en Madrid tras tirarse de un décimo piso con sus dos hijos de tres años: los dos están en estado muy grave

La Policía Nacional ha descartado que los hechos estén relacionados con un caso de violencia de género

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras precipitarse desde el décimo piso de un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid, junto a sus dos hijos de tres años, quienes han resultado heridos de extrema gravedad. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y a EFE, los menores han sido trasladados a distintos hospitales de la capital, donde permanecen ingresados con pronóstico muy grave.

La Policía Nacional ha descartado que los hechos estén relacionados con un caso de violencia de género, según han señalado las fuentes policiales. El suceso ha tenido lugar en torno a las nueve de la mañana, momento en el que los vecinos del inmueble han alertado a los servicios de emergencia tras presenciar la caída.

La investigación del suceso ha quedado a cargo de la Policía Nacional, que continúa recabando información para esclarecer las circunstancias del incidente.