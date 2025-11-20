Muere niña de dos años tras caerle muro de azotea en España

Una niña de dos años de edad pereció tras caerle encima el muro de una azotea en un edificio de la localidad cordobesa de Fuente Palmera, en Andalucía, España.

Al lugar llegaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y también se ha avisado a Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro.

Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la víctima ha fallecido en el lugar del accidente sin que los efectivos pudieran hacer nada para salvar su vida.