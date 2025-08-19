Monzones castigan Pakistán: 706 muertos y más de 150 desaparecidos

Las inundaciones provocadas por una de las peores temporadas de monzones de la historia de Pakistán dejó un balance oficial de 706 fallecidos y más de 150 personas desaparecidas desde que comenzó la temporada el 26 de junio.

Lluvias monzónicas dejan un saldo devastador de 706 muertos en Pakistán

Según datos proporcionados por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) también se han reportado 958 heridos en todo el territorio pakistaní, evidenciando la magnitud de esta catástrofe natural que continúa azotando al país asiático.

La región de Khyber Pakhtunkhwa es el epicentro de esta tragedia humanitaria con 427 muertes registradas como consecuencia de aludes, inundaciones repentinas y colapsos de viviendas precarias en distritos como Buner y Shangla, según informa La Vanguardia.

En estas zonas caracterizadas por su geografía montañosa y caminos aislados, las poderosas riadas han arrastrado casas enteras y destruido puentes vitales, dejando a numerosas comunidades completamente incomunicadas y sin acceso a servicios básicos.

Hasta la fecha, las precipitaciones han dañado o destruido completamente 2,934 viviendas, provocado la pérdida de 1,108 cabezas de ganado y afectado más de 450 kilómetros de carreteras y 152 puentes, según detalla el último informe de la NDMA.

Para hacer frente a esta emergencia, las autoridades paquistaníes establecieron 456 campamentos de ayuda, mientras los equipos de socorro han logrado rescatar a 17,917 personas de pueblos anegados o sepultados bajo lodo y escombros.

Advierten sobre nuevas lluvias intensas

akistán enfrenta nueva crisis climática con cientos de víctimas

El teniente general Inam Haider, presidente de la NDMA, lanzó una advertencia sobre la evolución de la crisis, señalando que la situación seguirá siendo «precaria» hasta finales de agosto debido a que se esperan dos o tres nuevos episodios de lluvias intensas en las próximas semanas, según reportan medios locales.

El fantasma del monzón de 2022 vuelve a amenazar

Este desastre natural evoca inevitablemente el recuerdo de las catastróficas inundaciones de 2022, cuando un «monzón con esteroides» sumergió un tercio del territorio pakistaní, causó más de 1,700 muertes y generó pérdidas económicas superiores a 30,000 millones de dólares, según recuerda La Vanguardia.

La actual crisis vuelve a poner de manifiesto la extrema vulnerabilidad de Pakistán ante los efectos del cambio climático.