Milicias dejan al menos 37 muertos en la República Democrática del Congo

La provincia de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo, se encuentra sumida en el dolor tras una nueva oleada de ataques perpetrados por las milicias de las Fuerzas Demócratas Aliadas (AFD).

Los sangrientos incidentes, ocurridos en la zona de Babila-Bakaiko, dejaron un saldo provisional de al menos 37 personas fallecidas y un número indeterminado de secuestrados.

Kinos Katuho, confirmó a Radio Okapi, la emisora de Naciones Unidas en el país, que los ataques se registraron entre el martes y el jueves pasado.

Además de las víctimas mortales, las AFD incendiaron nueve viviendas, siete motocicletas y secuestraron a varias personas cuyo paradero se desconoce.

Las fuerzas militares congoleñas comenzaron a perseguir a los responsables de estos crímenes, pero hasta el momento no han logrado resultados concretos.

Se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar, ya que algunos de los desaparecidos podrían haber sido ejecutados tras las masacres.

Las AFD, un grupo ugandés surgido en la década de 1990, opera bajo la bandera del Estado Islámico en África Central (ISCA) y es considerado extremadamente violento por Naciones Unidas. Se le atribuye la autoría de más de mil asesinatos de civiles en 2021.

La situación en Kivu Norte es crítica, ya que las AFD son solo uno de los más de cien grupos armados que operan en el Congo, sembrando el terror y la violencia en la región.

These houses are incendied by the Allied Democratic Forces (ADF) in the new city of Mayiba, in the province of Nord-Kivu. pic.twitter.com/6srTKV0ibB