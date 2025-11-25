Menor de edad apuñala hasta la muerte a su mamá al interior de su casa en Nueva Jersey

Un menor de edad, de 17 años, fue detenido y acusado de asesinar a su madre a puñaladas al interior de su casa en Mays Landing, Nueva Jersey.

El Departamento de Policía de Hamilton informó que la tarde del sábado recibieron una llamada de emergencia con relación a un menor de edad con un cuchillo e n una propiedad de Meadowbrook Condos en Mays Landing.

Al llegar a la casa, las autoridades hallaron a Julissa Serrano, de 49 años, con múltiples puñaladas.

La hispana fue trasladada a un hospital local y más tarde fue declarada muerta.

Tras las primeras investigaciones, las autoridades señalaron al hijo de Serrano, de 17 años, como el principal sospechoso de su asesinato.

Por lo que el menor fue detenido y registrado en el Centro Juvenil Harborfields, en donde espera su audiencia.

Al momento, las autoridades no han revelado su nombre e informaron que no darán más detalles sobre el incidente, debido a que el menor estaba involucrado, pese a que se desconoce qué llevó al ataque.