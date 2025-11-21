Menor de 15 años murió tras supuesto abuso sexual en su trabajo de Turquía

Un adolescente de 15 años identificado como Muhammed Kendirci, murió tras ser víctima de un supuesto abuso sexual por parte de dos de sus compañeros de trabajo en un taller de carpintería en Turquía.

El joven resultó gravemente herido el pasado viernes 14 de noviembre, y según los reportes, el menor trabajaba allí como aprendiz.

De acuerdo con la información difundida, ese día Kendirci habría sido sujetado a la fuerza por otro aprendiz, identificado como Habip Aksoy, y por un amigo suyo cuya identidad no ha sido revelada.

Los agresores presuntamente lo inmovilizaron, le ataron las manos y le bajaron los pantalones antes de introducir aire a presión en su cuerpo con un compresor industrial. La violenta maniobra le provocó daños severos en órganos internos.

Paramédicos acudieron al taller y trasladaron al adolescente inicialmente al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yıldırım. A medida que se deterioraba su estado, fue remitido al Hospital Estatal de Balıklıgöl y posteriormente al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran, donde permaneció en cuidados intensivos durante cinco días.