Más de 200 muertos en 24 horas: devastadoras lluvias azotan Pakistán

También se han registrado graves daños a la infraestructura de las zonas afectadas, por ejemplo, carreteras, puentes e instalaciones eléctricas.

Más de 200 personas han perdido la vida este viernes en Pakistán como consecuencia de las devastadoras inundaciones que azotaron varios puntos de la provincia de Jaiber Pajtunjuá, provocadas por fuertes lluvias, informan medios locales.

Mientras se evalúan los daños, la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres dijo que siete casas fueron destruidas y 38 sufrieron daños en dicha región, principalmente en el distrito de Swat. También comunicó la destrucción de tres escuelas y daños en otras tres, así como carreteras, puentes e instalaciones eléctricas en las zonas afectadas.

Asimismo, varias carreteras quedaron bloqueadas, mientras que los deslizamientos de tierra y los árboles arrancados bloquearon las carreteras de Nawazabad y Batrasi. En paralelo, las autoridades locales han prohibido las visitas turísticas al valle de Siren.