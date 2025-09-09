Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

La región enfrenta una de las peores catástrofes recientes, con comunidades enteras perdiendo hogares y cultivos, mientras la asistencia oficial y la solidaridad local intentan aliviar el sufrimiento de los afectados

Rescatistas respaldados por el ejército evacuaron durante la noche a casi 100.000 personas de una ciudad central de Pakistán, algunas de las cuales dijeron haber soportado un calor abrasador en tiendas de campaña y espacios abiertos después de que las aguas de la inundación sumergieran sus hogares y arrasaran tierras de cultivo.

En las últimas 24 horas, más de 122.000 personas han sido trasladadas desde Jalalpur Pirwala, una ciudad en la provincia oriental de Punjab, dijo Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab. Muchos buscaron refugio con familiares mientras que otros se alojaban en campamentos de socorro, manifestó.

En los distritos inundados, la mayoría dijo que recibieron poca o tardía ayuda. El gobierno insiste en que estaba llevando a cabo operaciones de rescate y socorro simultáneamente y que se envían camiones cargados de suministros diariamente.