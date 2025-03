Más de 1 millón de ticos son portadores de tuberculosis

Este 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que ataca a las personas cuando su sistema inmunológico es débil, una enfermedad que padecen más de 1 millón de costarricenses, de acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de ese país.

¿Qué significa esto? La enfermedad está presente en el cuerpo, pero en un estado inactivo; es decir, la persona no tiene síntomas, no se siente enferma y no puede contagiar a otros.

Sin embargo, puede activarse en cualquier momento, especialmente si el sistema inmunológico se debilita debido al VIH, el estrés, la diabetes o ciertos medicamentos inmunosupresores.

“La tuberculosis es una gran engañadora, una gran simuladora como enfermedad, ya que la gente cree que solo ataca los pulmones. No, la tuberculosis puede afectar cualquier órgano. Dicha situación complica su diagnóstico. El bacilo tuberculoso no ha desaparecido, solo ha disminuido su presencia y, cuando una persona está en malas condiciones de salud por una deciente alimentación o por una baja de las defensas, puede contagiar a otra”, advirtieron especialistas ticos.

Entre 2010 y 2024, las autoridades de salud costarricenses detectaron 6.407 casos de tuberculosis. En 2023 hubo un aumento significativo, con 474 infectados y una tasa de 9,0.