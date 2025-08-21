Maestra israelí es investigada por organizar orgías con estudiantes

Una maestra israelí de 43 años está siendo investigada por mantener relaciones sexuales con dos estudiantes de 17 años, mientras un tercero observaba el acto, en la ciudad de Petah Tikva, Israel.

Tras una investigación de varios meses, la mujer, quien era profesora de inglés en una escuela y cuya identidad no ha sido revelada, admitió el delito.

La docente fue despedida de inmediato y no podrá volver a trabajar con el Ministerio de Educación de su país.

Se reporta que el comportamiento inapropiado de la maestra arrancó cuando comenzó a fumar con los estudiantes dentro del centro educativo. Posteriormente, habría iniciado una relación personal con ellos en redes sociales.

A pesar de lo sucedido, la mujer no enfrentará cargos criminales, pues la edad de consentimiento sexual en Israel es de 16 años. En su lugar, se le ha prohibido trabajar con niños y jóvenes durante 8 años, y no podrá prestar sus servicios al Estado por 3 años.