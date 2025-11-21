Macabro hallazgo: pareja es hallada desmembrada y quemada en Brasil

Los cuerpos de Fernanda Siquiera, de 26 años, y su marido, Lenon Siqueira, de 35, fueron desmembrados e incinerados en un lugar montoso entre las ciudades de Tanguá e Itaboraí, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

La pareja había salido de su domicilio el pasado domingo para realizar una negociación de vehículos. Meses antes, los Siqueira cambiaron su carro por una moto, pero la persona que accedió al canje no había pagado la diferencia de la negociación. Ahora, es el principal sospechoso del crimen.

¿Qué pasó?

Adelmo da Silva dos Santos es el joven de 20 años que negoció con la pareja hace meses, pero no había liquidado el resto del dinero que debía por la operación.

El domingo, la pareja salió con destino a la casa del joven y el hermano de Adelmo confirmó haber visto al matrimonio cerca de las 12 del mediodía, pero desde entonces se perdió el rastro de las víctimas.

Los restos de los Siqueira aparecieron enterrados cerca de la casa de Adelmo, por lo que se presume su participación en el doble crimen. La policía emitió una orden de captura y el hombre se entregó a la comisaría el pasado martes.

«Los cuerpos estaban quemados y desmembrados. No sé cómo sobrevivió su ropa», informó el comisario Renato Mascarenhas, tras detallar que la vestimenta de ambas víctimas coincidía con la que «llevaban al momento de la desaparición».