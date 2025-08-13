Lujoso yate se incendia y hunde en España

Un lujoso yate privado se incendió este lunes a unos 12 kilómetros de Formentera, en el archipiélago español de las Islas Baleares, a pocos kilómetros al sur de Ibiza.

Naves de rescate acudieron rápidamente, con apoyo de los bomberos de Formentera, logrando evacuar a todos los siete ocupantes sin que se registraran heridos, reportaron medios locales. Pese a los intentos de contener el fuego, las llamas consumieron el yate, que terminó hundiéndose poco después.

Los equipos de Salvamento Marítimo permanecieron en la zona para retirar restos flotantes y evitar riesgos para la navegación o el medio marino. Las causas del siniestro están bajo investigación.