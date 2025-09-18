Las lluvias monzónicas en el norte de India dejan más de 500 muertos y miles de evacuados

Más de 3,000 viviendas fueron destruidas y se han producido graves daños en carreteras

Las lluvias monzónicas que azotan desde junio el norte de la India han dejado centenares de muertos, miles de evacuados y pérdidas millonarias, mientras el Departamento Meteorológico de India (IMD) advirtió este jueves que esta temporada se prolongará más de lo habitual.

En Himachal Pradesh, un estado del Himalaya indio, las autoridades confirmaron al menos 417 fallecidos desde el inicio del monzón en accidentes relacionados directamente con la lluvia y en la carretera, según citó la agencia local ANI.

Más de 3,000 viviendas fueron destruidas y se han producido graves daños en carreteras, puentes y servicios básicos. El jefe de Gobierno de este estado, Sukhvinder Singh Sukhu, cifró en unos 2,400 millones de dólares las pérdidas acumuladas en tres años por desastres ligados a las lluvias.