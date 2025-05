Jugadora trans de rugby le destroza la rodilla a una rival

Elena King, de 20 años, una jugadora de la liga holandesa de rugby ha visto truncado su futuro en este deporte luego de que una colega transgénero la derribara durante un partido de la Premier League en enero y le provocara una grave lesión en la rodilla.

La joven atleta sufrió una ruptura en dos ligamentos de su rodilla izquierda, tuvo que ser sometida a una cirugía y ahora tendrá 6 meses de fisioterapia para volver a correr, según el reporte de medios locales.

«Sentí la fuerza que se usó contra mí: no es algo que pueda explicar porque yo misma no tengo esa fuerza. Una mujer cis no podría haberme descolocado la pierna… Escuché un chasquido muy fuerte. Fue entonces cuando empecé a gritar. Me ardía la pierna», detalló la joven.

La responsable de la lesión de King fue Ashley Mooney, quien, aunque fue suspendida por su acción.