Italia: 20 migrantes perecieron y varios desaparecieron tras naufragio

Al menos 20 migrantes murieron y varios desaparecieron en el naufragio este miércoles de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

El naufragio se produjo aproximadamente a 22,5 kilómetros al sur de la isla, ya se han recuperado 20 cadáveres y también se han dado por desaparecidas a 27 personas.

“Hasta hoy, son 675 los muertos desde principios de año en el Mediterráneo central. Debemos reforzar las vías legales”, destacaron las autoridades.

Según los primeros datos había aproximadamente 100 personas a bordo y un grupo de supervivientes ya ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas.

Las lanchas encontraron la embarcación, que zarpó del norte de Libia hace unos días, volcada con todos los migrantes en el mar y, según medios locales.