Investigan a un hombre que presuntamente manejó con el cadáver de su mujer de California a México

Un hombre sospechoso de haber asesinado a su pareja de toda la vida y madre de sus hijos está acusado de llevar el cuerpo de la víctima a México.

Erick Alcantar Almanza, de 44 años, fue arrestado en conexión con el asesinato de Aracely Romero. Las autoridades dicen que Almanza pasó de contrabando el cuerpo de la víctima a través de varios puntos de control fronterizo de Estados Unidos entre San Diego y Tijuana antes de su arresto el domingo, según el fiscal de Baja California Miguel Ángel Gaxiola.

La investigación comenzó después de que una mujer llamara a las autoridades mexicanas para informar que su hijo había matado a la madre de sus cinco nietos. Los detectives creen que Almanza mató a Romero en Long Beach y luego condujo su cuerpo a través de la frontera Estados Unidos-México durante el fin de semana.

«Al revisar los registros, esto parece ser lo que tenemos; este podría ser el segundo o tercer caso similar en el que alguien cruza la frontera con una persona fallecida e intenta ocultarla en Tijuana,» dijo Gaxiola. «En este momento, estamos intercambiando información para tratar de localizar la escena del crimen que ocurrió allí en Long Beach.»