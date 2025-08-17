Inundaciones en Mongolia dejan 10 fallecidos y 2 desaparecidos tras intensas lluvias

Las inundaciones repentinas golpearon con fuerza Mongolia y la región vecina de Mongolia Interior, en China, durante una de las temporadas de lluvias más intensas registradas en años recientes.

Inundaciones devastadoras en Mongolia y Mongolia Interior

Según información compartida por la agencia Associated Press y diversos medios locales citados por Newsday y Terra Daily, al menos 10 personas han perdido la vida y otras 2 permanecen desaparecidas tras una violenta crecida que arrasó un campamento en la zona de Urad Rear Banner, cerca de Bayannur, en la frontera norte entre China y Mongolia, durante la noche del 16 de agosto de 2025.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Mongolia (LEMA) confirmó que las lluvias extremas provocaron el desbordamiento de ríos y destruyeron infraestructuras significativas, afectando tanto a comunidades rurales como a zonas de campamento turístico.

Un total de 13 personas fueron arrastradas por las aguas embravecidas; una logró ser rescatada con vida, mientras que los equipos de rescate, integrados por más de 700 trabajadores, recuperaron ocho cuerpos durante la mañana del domingo y dos más a lo largo del día. De acuerdo con lo reportado por Terra Daily y la agencia AP, las labores de búsqueda continúan para localizar a los desaparecidos.

El fenómeno meteorológico no representa un caso aislado. Desde julio, tanto Mongolia como el norte de China han enfrentado semanas consecutivas de lluvias extremas, con inundaciones y deslizamientos de tierra que han puesto en situación de riesgo a miles de personas y han ocasionado daños considerables en la infraestructura local.

Las autoridades han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la cifra de víctimas pueda incrementarse, ya que las condiciones climáticas continúan siendo inestables y algunas zonas rurales permanecen sin comunicación.

La Oficina Meteorológica de Mongolia mantiene activas las alertas por lluvias intensas en varias provincias del norte y centro del país, regiones donde históricamente se concentran los mayores riesgos de inundación durante los meses de julio y agosto.

Diversos expertos en clima y organismos internacionales como la ONU han señalado que Mongolia se encuentra cada vez más vulnerable a eventos meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático, registrándose un aumento preocupante tanto en la frecuencia como en la intensidad de las lluvias torrenciales y los desastres naturales.

Las inundaciones, aunque tradicionalmente menos frecuentes que las sequías en esta región, han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, afectando particularmente a comunidades rurales y a la capital, Ulán Bator.