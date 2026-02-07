Inundaciones en Colombia dejan 14 muertos y cerca de 50.000 familias afectadas
Las lluvias atípicas provocadas por frentes fríos provenientes del hemisferio norte han desatado una grave emergencia humanitaria en el Caribe colombiano, con miles de viviendas destruidas y cultivos inundados
Las fuertes lluvias que azotan a Colombia, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, han provocado una grave emergencia humanitaria que deja, hasta el momento, al menos 14 personas muertas, cerca de 9.000 viviendas destruidas y alrededor de 50.000 familias afectadas.
Ante la magnitud del desastre, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno avanzará en la declaratoria de una nueva emergencia económica, ambiental y social para atender la crisis y financiar la recuperación de los territorios impactados.
La situación fue analizada durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el mandatario este 7 de febrero, en la que se expusieron los efectos de un fenómeno climático calificado como atípico.