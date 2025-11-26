Indonesia: madre e hijo mueren en deslizamiento de tierra
Al menos 10 personas perecieron en Sumatra, Indonesia, tras inundaciones y deslizamientos provocados por fuertes lluvias que desbordaron ríos y arrasaron aldeas.
Los equipos de rescate enfrentan dificultades para acceder a zonas afectadas.
Imágenes desgarradoras difundidas en redes sociales muestran el momento en que una casa es arrastrada y sepultada tras un deslave en el que una madre y su hijo perdieron la vida.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.