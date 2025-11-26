Indonesia: madre e hijo mueren en deslizamiento de tierra

Al menos 10 personas perecieron en Sumatra, Indonesia, tras inundaciones y deslizamientos provocados por fuertes lluvias que desbordaron ríos y arrasaron aldeas.

Los equipos de rescate enfrentan dificultades para acceder a zonas afectadas.

Imágenes desgarradoras difundidas en redes sociales muestran el momento en que una casa es arrastrada y sepultada tras un deslave en el que una madre y su hijo perdieron la vida.