Incendio en edificio deja cinco jóvenes fallecidos en Barcelona, España

Cinco adolescentes murieron y otras cuatro personas resultaron heridas tras un incendio en un edificio de la calle Montseny de la localidad barcelonesa de Manlleu. Al parecer el fuego se originó en una máquina lava trastes.

Fuentes policiales confirmaron que la muerte fue «accidental» y los jóvenes murieron asfixiados por inhalación de humo.

Los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó «mucho humo» y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados. Por el momento, se desconoce el motivo por el que los jóvenes se encontraban en la zona de trasteros del edificio.

Cuatro de los fallecidos eran alumnos del Institut Antoni Pous i Argila del municipio, según señaló el mismo centro en un comunicado, en el que lamentaron «profundamente» su pérdida y trasladaron sus condolencias a los familiares.