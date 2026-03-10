Incendio de autobús en Suiza deja 6 muertos y varios heridos

Sospechan que el fuego pudo haber sido provocado.

El incendio de un autobús postal suizo en la localidad de Chiètres, en el cantón de Friburgo, dejó un saldo de seis fallecidos y cuatro heridos. La policía local confirmó los hechos durante una breve conferencia de prensa. Entre los heridos hay tres personas en estado grave y un socorrista que se lesionó mientras ayudaba en las labores de emergencia.

Las autoridades sospechan que el fuego pudo haber sido provocado, aunque advirtieron que la investigación acaba de comenzar y no tienen más información.