Huracán Narda avanza por el Pacífico y Gabrielle se degrada a categoría 2 en el Atlántico

Narda provoca lluvias intensas y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente se mantiene bajo vigilancia la evolución de dos huracanes categoría 2: Gabrielle, en el océano Atlántico, y Narda, en el Pacífico.

Aunque Gabrielle no representa riesgo para el territorio mexicano, Narda ha comenzado a generar efectos significativos en varios estados del occidente del país.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas costeras donde podrían registrarse vientos fuertes, oleaje elevado, deslaves e inundaciones.

El huracán Gabrielle mantiene la categoría 2 y se localiza a 1,935 km al oeste de las Azores y a 4,035 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, con rachas de hasta 215 km/h, y se desplaza hacia el este-noreste a 41 km/h.