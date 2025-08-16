Huracán Erin sube a categoría 4 y podría duplicar su tamaño

El huracán Erin continúa intensificándose rápidamente mientras avanza sobre el noreste del Caribe este sábado, generando fuerte oleaje, lluvias y ráfagas de viento en las islas ubicadas al sur de su trayectoria.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Erin alcanzó la categoría 4 con vientos sostenidos de 210 km/h durante la mañana de este sábado. En las últimas 24 horas, la tormenta duplicó su intensidad, al pasar de una tormenta tropical de 112 km/h a un huracán de 233 km/h. Actualmente se encuentra a 240 km al noreste de Anguila.

El sistema pasará al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana, con baja probabilidad de impacto directo en tierra. No obstante, se han emitido alertas tropicales para algunas zonas debido a posibles efectos asociados.

Los pronósticos indican que Erin se desplazará hacia el norte del Atlántico occidental la próxima semana, alejándose de Estados Unidos y Bermudas. Sin embargo, un cambio en su trayectoria podría modificar ese escenario. Incluso sin un impacto directo, se prevén oleajes intensos y corrientes de resaca peligrosas en ambas regiones.