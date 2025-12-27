Hombre y su caballo fueron arrastrados por las fuertes lluvias en México

Las lluvias de las últimas horas deja severas inundaciones y comunidades incomunicadas

La región de Los Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz, atraviesa una severa crisis derivada de las lluvias torrenciales que han azotado la zona de manera ininterrumpida durante los últimos días.

Las precipitaciones han provocado desde la muerte de una persona hasta inundaciones generalizadas, deslaves y el bloqueo de caminos estratégicos, dejando a varias comunidades incomunicadas y a la población en estado de alerta permanente.

Aunque desde el pasado 24 de diciembre el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para brindar apoyo a la población afectada, la continuidad de las lluvias ha impedido que la emergencia ceda.

Hasta el momento, el gobierno del estado de Veracruz no ha emitido un balance oficial sobre el número de personas damnificadas ni sobre la magnitud total de los daños, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes de la región.