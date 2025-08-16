Hombre sin rostro se entrega a las autoridades tras ser circulado por asesinato en Estados Unidos

Un hombre identificado como Zaquan Shaquez Jamison, de 20 años, se entregó a la policía el viernes 15 de agosto en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, tras ser circulado por cargos de asesinato, varios intentos de asesinato y posesión de un arma durante un delito violento.

Según las autoridades, Jamison llamó al despacho del condado de Charleston para identificarse y confirmar que quería entregarse.

Los agentes confirmaron sus antecedentes y lo arrestaron cuando salió de una vivienda en Evanston Boulevard, señalando que acató todas las órdenes sin resistencia.

Jamison fue trasladado al Centro de Detención Al Cannon y posteriormente entregado al Departamento de Policía de Santee, que continúa con la investigación.

En Santee, el sospechoso de asesinato, le dijo al tribunal en su lectura de cargos: “Me gustaría decir, mis padres van a presentar una demanda porque soy víctima de quemaduras, el Centro de Quemados de Augusta será parte de esto porque estas manos están fracturadas. Estas manos no pueden apretar el gatillo, ni siquiera se pueden doblar. Pero si, ellos también serán parte de esto.”

