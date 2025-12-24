Hombre se prende en llamas tras intentar robar cables en poste en México

Un hombre resultó electrocutado en un poste, luego de intentar escapar de la policía, mientras intentaba robar cableado en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León.

Momentos después de sufrir las graves quemaduras, el joven perdió el conocimiento y se desplomó desde las alturas.

A través de redes sociales, circula el momento exacto en que el joven cae desde las alturas, lo que ocasionó un momento de pánico entre los testigos. Las primeras versiones sugieren que el hombre sufrió lesiones de gravedad, sin embargo, las autoridades no han confirmado versiones oficiales.