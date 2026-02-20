Hombre se escapa de hospital psiquiátrico y asesina a puñaladas a sus abuelos, en México

Un hombre cuya identidad no trascendió escapó del hospital psiquiátrico en el que había sido ingresado en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en México.

Tras escapar, lo primero que hizo el sujeto fue dirigirse a la casa de sus abuelos a quienes mató a cuchilladas.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que las dos personas adultas mayores ya no presentaban signos vitales debido a heridas causadas por un arma punzocortante.

Al presunto agresor lo encontraron en las escaleras del patio con el cuchillo aún en las manos y fue detenido en el sitio para ser trasladado ante el Ministerio Público correspondiente.