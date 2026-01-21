Hombre mata al novio de su expareja en pleno rodeo, en Brasil

Lo que debía ser una jornada de tradición y esparcimiento terminó en una tragedia que ha conmocionado a la región norte de Rio Grande do Sul, Brasil. Durante la celebración de un rodeo en la ciudad de Passo Fundo, un hombre fue asesinado a tiros tras un violento altercado motivado por presuntos celos.

El incidente ocurrió ante la mirada de numerosos asistentes, cuando el agresor confrontó al nuevo novio de su expareja.

Tras una acalorada discusión, el atacante desenfundó un arma de fuego y realizó múltiples disparos, transformando el recinto ferial en una escena de crimen que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad del estado.