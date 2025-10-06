Internacionales

Hombre mata a su amante y su esposa lo ayudó en México

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un hombre identificado como Rodolfo, fue detenido por presuntamente estar involucrado en el asesinato de su pareja, quien vivía en el mismo edificio de departamentos, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El asesino salió de su vivienda el sábado 4 de octubre para subir al piso 8, donde vivía Renata, con quien mantenía una relación sentimental; sin embargo, al encontrarse con ella la habría matado.

El detenido vivía junto con su esposa en un condominio del fraccionamiento residencial Loma Antigua, en la zona Esmeralda, área catalogada como exclusiva y con alta plusvalía por los desarrollos inmobiliarios.

De acuerdo con el reporte de Jiménez, la esposa de Rodolfo también estaría involucrada en el caso, pues ella fue quien le ayudó a intentar ocultar el asesinato. 

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456