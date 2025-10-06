Hombre mata a su amante y su esposa lo ayudó en México

Un hombre identificado como Rodolfo, fue detenido por presuntamente estar involucrado en el asesinato de su pareja, quien vivía en el mismo edificio de departamentos, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El asesino salió de su vivienda el sábado 4 de octubre para subir al piso 8, donde vivía Renata, con quien mantenía una relación sentimental; sin embargo, al encontrarse con ella la habría matado.

El detenido vivía junto con su esposa en un condominio del fraccionamiento residencial Loma Antigua, en la zona Esmeralda, área catalogada como exclusiva y con alta plusvalía por los desarrollos inmobiliarios.

De acuerdo con el reporte de Jiménez, la esposa de Rodolfo también estaría involucrada en el caso, pues ella fue quien le ayudó a intentar ocultar el asesinato.