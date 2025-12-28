Helicópteros chocan en el aire y dejan al menos un muerto en Estados Unidos

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo cerca del aeropuerto de Hammonton en el sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, dejando al menos un muerto y un herido en estado crítico. El terrible accidente ocurrió este domingo y provocó una enorme respuesta de emergencia en la zona, según informaron autoridades locales a través de comunicados oficiales.

Uno de los helicópteros quedó completamente envuelto en llamas mientras el segundo se estrelló en un área boscosa cercana.

Testigos en el lugar grabaron cómo uno de los helicópteros giraba fuera de control antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran una columna de humo negro elevándose desde el punto del impacto.

«Se podía ver fuego y humo espeso saliendo del lugar del accidente», reportaron los primeros informes de emergencia que llegaron a la zona minutos después de la colisión aérea.

«Los equipos de emergencia trabajan activamente para extraer al menos a un paciente», indicó el reporte preliminar. Los rescatistas continúan buscando posibles víctimas adicionales en el área del accidente.

Las autoridades de aviación civil iniciaron una investigación para determinar las causas de la colisión. Hasta el momento, no se revelaron los números de identificación de las aeronaves ni a qué compañía pertenecían los helicópteros.

El tráfico aéreo en la zona fue suspendido temporalmente mientras equipos especializados trabajan en la zona del accidente. Inicialmente hubo cierta confusión sobre si el choque involucró a dos helicópteros o a un helicóptero y un avión pequeño.

El accidente generó una situación de emergencia en el aeropuerto de Hammonton, una instalación pequeña utilizada principalmente por avionetas y helicópteros privados. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la zona del siniestro.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al menos cinco camiones de bomberos, varias ambulancias y patrullas de policía en el lugar, mientras los equipos de rescate trabajaban contra reloj para atender la emergencia.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Helicopter (#C6607) now over the crash site after a plane and a helicopter have crashed mid air. This is near Hammonton Airport in southern New Jersey. At least one person killed in the crash and one in critical condition.



Massive emergency response the… pic.twitter.com/J8IU7OFQEK — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) December 28, 2025