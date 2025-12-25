Hay al menos 10 muertos por un accidente de autobús al este de México

El accidente ocurrió en el municipio veracruzano de Zontecomatlán, en donde un autobús se volcó en una cañada. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, además, se registran 31 personas heridas.

«Trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados de Veracruz e Hidalgo, y con apoyo de los paisanos voluntarios del pueblo de Zontecomatlán, así como de municipios vecinos, pudimos trasladar a los heridos del trágico accidente del día de hoy cerca de nuestra cabecera municipal», informaron las autoridades municipales a través de redes sociales.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó por su parte que equipo de la dependencia acudió a la zona del siniestro para participar en las labores de rescate.