Hawái declara el estado de emergencia ante el avance del huracán Kiko

Las autoridades activaron la Guardia Nacional y liberaron fondos especiales para reforzar la respuesta ante el ciclón, que mantiene vientos sostenidos de más de 200 km/h

El gobierno de Hawái decretó el estado de emergencia ante el avance del huracán Kiko, un fenómeno de categoría 4 que representa el principal riesgo meteorológico para el archipiélago en la temporada 2025. La medida, firmada el 6 de septiembre, involucra la activación de la Guardia Nacional, la coordinación de recursos estatales y el acceso al Fondo de Desastres Mayores, de acuerdo con el comunicado oficial de la administración del gobernador Josh Green y la gobernadora interina Sylvia Luke.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantuvo al ciclón como un sistema de categoría 4 con vientos máximos de 215 km/h y lo ubicó a más de 1.900 kilómetros al este-sureste de las islas, indicando una posible trayectoria hacia la región a inicios de la próxima semana. La proclamación estatal habilitó la suspensión de regulaciones, contratos o normas administrativas para facilitar una reacción ágil ante la amenaza climática, en línea con la directriz establecida por el gobierno de Hawái.