type here...
Buscar
28.7 C
Managua
sábado, septiembre 6, 2025
Internacionales

Hawái declara el estado de emergencia ante el avance del huracán Kiko

Por Quique GonCan
Lectura: 1 minuto(s)

Las autoridades activaron la Guardia Nacional y liberaron fondos especiales para reforzar la respuesta ante el ciclón, que mantiene vientos sostenidos de más de 200 km/h

El gobierno de Hawái decretó el estado de emergencia ante el avance del huracán Kiko, un fenómeno de categoría 4 que representa el principal riesgo meteorológico para el archipiélago en la temporada 2025. La medida, firmada el 6 de septiembre, involucra la activación de la Guardia Nacional, la coordinación de recursos estatales y el acceso al Fondo de Desastres Mayores, de acuerdo con el comunicado oficial de la administración del gobernador Josh Green y la gobernadora interina Sylvia Luke.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantuvo al ciclón como un sistema de categoría 4 con vientos máximos de 215 km/h y lo ubicó a más de 1.900 kilómetros al este-sureste de las islas, indicando una posible trayectoria hacia la región a inicios de la próxima semana. La proclamación estatal habilitó la suspensión de regulaciones, contratos o normas administrativas para facilitar una reacción ágil ante la amenaza climática, en línea con la directriz establecida por el gobierno de Hawái.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456