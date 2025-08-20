Hallan seis cabezas humanas en Tlaxcala, México

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas en las inmediaciones de una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México.

“Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde iniciaron las primeras indagatorias. Cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo, no así al del hecho”, detallaron las autoridades.

De acuerdo con reportes periodísticos, un conductor que transitaba por la zona descubrió un costal sospechoso alrededor de las 07:00 (hora local), tras lo cual dio aviso a los servicios de emergencia.