Hallan muertos a dos hombres y una mujer en una casa de Springfield

Los oficiales encontraron a los tres adultos muertos después de ser llamados a la casa en State Street el martes por la mañana.

Dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos en una vivienda de Springfield, Massachusetts, la mañana del martes, tras un reporte de apuñalamiento, informó la policía.

La policía no indicó si realizó arrestos tras el hallazgo en la calle State, cerca de la calle Ionia, pero sí indicó que no existía ninguna amenaza para el público.

Los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 9:50 a. m. tras recibir una llamada por el apuñalamiento de una persona, informó la policía. Ingresaron y encontraron a las tres personas muertas.

Se desconoce de inmediato cómo fueron asesinadas las personas.