Hallan muerto a ex-guardaespaldas de la familia Beckham

Craig Ainsworth, de 40 años, ex-guardaespaldas de David y Victoria Beckham fue hallado muerto tras una intensa búsqueda policial en España.

La muerte del exmarine fue anunciada en redes sociales por su madre, Sally Ainsworth, quien escribió que su hijo sufría de trastorno por estrés postraumático (TEPT).

«Craig ha sido encontrado. Con la mayor tristeza, el mundo ha perdido a Craig. Sirvió en Afganistán y padecía TEPT», detalló.

Sally anteriormente había lanzado un llamamiento urgente para obtener información sobre su paradero. Después de jubilarse, Craig se mudó a España y la Policía ha centrado su búsqueda en Alicante y la zona de Barcelona.

La alarma se desató a raíz de unas publicaciones en redes sociales donde Craig insinuaba que se despedía de la vida.

«Adiós, gente hermosa. ‘Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo'», empieza una publicación con una cita de Oscar Wilde. «No quiero funeral. En absoluto. Incineren mi cuerpo y arrojen las cenizas al mar», añade.

«Me siento tan solo y no puedo conectar ni confiar en nadie después de que aquellos a los que más quería y en los que más confiaba me atacaran cuando más los necesitaba. Todos los que hablan de mí y no [directamente] a mí han quebrantado mi confianza y simplemente no puedo reconstruir sobre cimientos tan devastados. Es por eso que me he esforzado tanto en ayudar a los demás y puedo decir sinceramente que he cambiado vidas incluso cuando no quería seguir viviendo la mía», expresa.

El guardaespaldas trabajó con la familia Beckham de 2013 a 2015, cuando vivían en el barrio londinense de Holland Park. También ha protegido a otros famosos, como Johnny Depp, Jennifer Lawrence y Arnold Schwarzenegger.