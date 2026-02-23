Hallan helicóptero Mi-17 que había desparecido este domingo en Perú

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó el hallazgo de los restos del helicóptero Mi-17 que había perdido contacto radial el domingo 22 de febrero durante una misión en la región Arequipa.

La institución confirmó la muerte de los 15 ocupantes, incluidos cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos siete menores de edad, según el comunicado oficial difundido este lunes.

La aeronave fue localizada tras la intensificación de las labores de búsqueda en las proximidades de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí. Equipos de rescate de la institución, junto a patrullas policiales y fuerzas especiales, lograron ubicar los restos en una zona de difícil acceso del sur peruano.