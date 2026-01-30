Hallan caja negra del avión que se estrelló en Colombia dejando 15 muertos

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, confirmó el hallazgo de la caja negra de la aeronave que se accidentó en la región de Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas el miércoles 28 de enero.

Según las autoridades, la caja contiene datos de vuelo y audio de la cabina, elementos que se convertirán en pruebas clave para determinar las causas del siniestro. Los resultados de las investigaciones serán revelados en los próximos días, según las autoridades.

La zona del siniestro, en el sector de Curasica, municipio La Playa de Belén, ha sido acordonada para evitar interferencias y facilitar el trabajo de las autoridades.

Los cuerpos de las víctimas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero, fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Cúcuta, donde se realizarán las necropsias correspondientes y las pesquisas podrán avanzar con mayor precisión.