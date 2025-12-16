Hallan a un custodio muerto en “el castillo” de Milei

Un soldado identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes.

Aunque las autoridades no han brindado detalles del deceso, se ha difundido que el uniformado habría sido hallado con un tiro en la cabeza.

Versiones apuntan a que junto al cuerpo habría aparecido una carta, con un mensaje dirigido a los camaradas y familiares del soldado.