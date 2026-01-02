Fuerte sismo sacude Ciudad de México y deja un muerto

Un sismo de 6,5 grados con epicentro en Guerrero sacudió varias ciudades de México, incluida la capital, dejando un solo muerto y al menos 12 personas lesionadas.

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes (02.01.2026) el suroeste de México, causando al menos un muerto y 12 personas lesionadas en la capital, pero sin dejar «daños graves».

Autoridades de Ciudad de México reportaron la muerte accidental de un hombre de 60 años que cayó mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

«El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento», informó el gobierno de la alcaldía local Benito Juárez.

A la llegada de los paramédicos, «ya no presentaba signos vitales», añadió.