Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

La PNC localizó un cargamento valorado en varios millones de quetzales, tras una denuncia efectuada en la madrugada. Esta acción forma parte de los esfuerzos contra el narcotráfico en distintas zonas del país.

Un operativo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la zona 5 de Retalhuleu culminó con el hallazgo de 111 kilos de cocaína, marcando uno de los decomisos más significativos del año en el país. La intervención, ejecutada la madrugada de este sábado, se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida a través de la línea antinarcótica 1577, que alertó sobre movimientos sospechosos en el barrio San Luis.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), con el apoyo de un agente canino y fiscales del Ministerio Público, ingresaron a una vivienda donde localizaron un vehículo tipo pick-up con doble fondo. Allí, los investigadores identificaron los paquetes que, al ser inspeccionados, sumaron un total de 111 kilos de cocaína. Según la PNC, la droga incautada está valorada en aproximadamente 15 millones de quetzales. Las investigaciones continúan para ubicar y capturar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado capturas vinculadas directamente a este caso.