Francés es asesinado de 8 balazos en una playa de Guanacaste, Costa Rica

Un extranjero fue brutalmente asesinado a balazos en playa Potrero, en Santa Cruz de Guanacaste, un sector turístico de Costa Rica durante la madrugada del pasado sábado.

Según el reporte inicial de las autoridades costarricenses, entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m. las fuerzas del orden recibieron la alerta sobre un adulto con múltiples heridas por arma de fuego que yacía en la arena de la playa.

Al llegar al sitio, los socorristas de la Cruz Roja Costarricense confirmaron que el hombre ya no presentaba signos de vida, descartando cualquier posibilidad de reanimación.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron identificar al fallecido como un ciudadano francés de apellido Des, de apenas 31 años de edad. Las autoridades no han revelado si el joven se encontraba de vacaciones en la zona o residía temporalmente en el país centroamericano.

La inspección preliminar del cuerpo reveló una escena brutal: el ciudadano francés presentaba ocho impactos de bala, principalmente concentrados en el tórax y la cabeza, lo que sugiere que el ataque fue ejecutado con la clara intención de quitarle la vida. Esta cantidad de disparos indica la ferocidad del ataque que sufrió la víctima en esa solitaria playa.

La sede del OIJ de Santa Cruz asumió la investigación del crimen, ocurrido específicamente en el sector de Tempate, y se mantiene en la búsqueda activa de los responsables del homicidio.