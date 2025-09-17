Florida ejecuta a otro reo y marca un récord de penas capitales en 2025

David Pittman, de 63 años, fue ejecutado este miércoles por inyección letal en Florida, lo que eleva a 12 las penas de muerte en 2025 en el estado

David Pittman, de 63 años, fue ejecutado este miércoles por inyección letal en la prisión estatal de Raiford tras más de treinta años en el corredor de la muerte. Su caso se relaciona con el asesinato en 1990 de su exesposa Bonnie Knowles y de los padres de ella, Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk.

Con esta ejecución, Florida alcanza 12 en lo que va de 2025, la cifra más alta en un solo año desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó la pena capital en 1976. El récord anterior en este estado había sido de ocho ejecuciones en 2014.

La defensa de Pittman intentó detener el procedimiento alegando que padecía una discapacidad intelectual que lo hacía inelegible para la pena de muerte, pero tanto la Corte Suprema de Florida como la Corte Suprema federal rechazaron los recursos.