Falleció menor atropellada por taxista borracho en el sur de Bogotá

Tras permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, falleció Karol Stepanía Arturo Torres, la menor de 15 años que fue arrollada por un taxista en estado de embriaguez, quien además atropelló a otras diez personas en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

La adolescente había sido diagnosticada con muerte cerebral días antes, pero su familia se aferraba a la esperanza de un milagro. La noticia de su fallecimiento les fue confirmada mientras realizaban una velatón frente al centro asistencial donde permanecía internada.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en un siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, expresó el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont.