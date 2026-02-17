Explosión en iglesia provoca voraz incendio en Nueva York

La mañana de este martes se registró una explosión en una iglesia en la localidad de Boonville, en el estado de Nueva York, provocando un fuerte incendio.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar, donde se reportó un fuerte olor a gas tras la detonación.

Las autoridades investigan el origen del siniestro, sin que hasta el momento se hayan confirmado causas oficiales.