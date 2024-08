Explosión de gas cobra la vida de tres personas en China

Una lamentable tragedia estremeció a la ciudad de Zhuhai, en la provincia de Cantón, en China, cuando un edificio residencial de dos plantas colapsó repentinamente, dejando un saldo de tres personas fallecidas y una herida.

Según informes de la agencia de noticias Xinhua, el incidente ocurrió en la tarde del martes. Las autoridades se encuentran investigando las causas del colapso, aunque las primeras pesquisas apuntan a una posible explosión de gas.

Los equipos de rescate trabajaron arduamente durante la noche para remover los escombros y buscar posibles sobrevivientes.

La persona herida fue trasladada a un hospital cercano y se encuentra en condición estable.

A building collapsed after an explosion on Tuesday (August 6) in the district of Doumen in China’s Guangdong Province. A surveillance footage showed the moment the explosion occurred, followed by the crumbling of the two-story residential building in a thick cloud of dust. pic.twitter.com/dnh0cEySev