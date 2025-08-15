type here...
Explosión con dinamita destroza más de 20 viviendas en Perú

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

La tranquilidad de cientos de familias en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, se rompió la noche de este jueves con un estruendo que sacudió varios distritos.

Un potente artefacto explosivo, presuntamente dinamita, provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres personas heridas.

La onda expansiva fue tan fuerte que destrozó ventanas, agrietó paredes y provocó cortes de electricidad en toda la zona. Los residentes, atemorizados, salieron de sus casas en plena noche mientras bomberos, policías acordonaban el lugar.

