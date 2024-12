Expedición fatídica: Mueren buscadores de Pie Grande en Oregón

Dos hombres, apasionados por la leyenda de Pie Grande, fueron encontrados sin vida después de desaparecer el 24 de diciembre durante una expedición en busca de la famosa criatura mítica.

La Oficina del Sheriff del Condado de Skamania informó el hallazgo el sábado, detallando que las víctimas, de 37 y 59 años, perecieron debido a la exposición a condiciones climáticas extremas y su falta de preparación para enfrentar el terreno del bosque.

Muerte por Exposición al Clima Extremo: Los cuerpos fueron descubiertos en una zona boscosa del Bosque Nacional Gifford Pinchot, en el estado de Washington. Según el reporte del Sheriff, la combinación de las duras condiciones climáticas y la falta de equipamiento adecuado resultaron fatales para ambos hombres.

Desaparición en la Búsqueda de la Criatura: De acuerdo con el New York Post, los hombres se habían adentrado en el bosque con la intención de regresar a casa antes de Navidad. Sin embargo, al no regresar como estaba previsto, un miembro de la familia reportó su desaparición a la policía del condado a la 1 a.m. del 25 de diciembre.

Durante los tres días siguientes, se llevó a cabo una intensa búsqueda que contó con la participación de más de 60 voluntarios de rescate. La operación se enfrentó a temperaturas bajo cero, nieve, lluvia y un terreno extremadamente difícil.

Esfuerzos de Rescate: La búsqueda fue apoyada por siete agencias de seguridad de la región y la Guardia Costera. Los equipos de rescate utilizaron caninos, drones, helicópteros y equipos terrestres para intentar localizar a los desaparecidos.

La tragedia subraya la importancia de estar adecuadamente preparados para enfrentar las condiciones del terreno y el clima cuando se realizan expediciones en zonas remotas y peligrosas.